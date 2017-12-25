Meslek liseliye evde staj dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı
, Türkiye'de ilk defa uygulanacak bir projeyi hayata geçirilecek. Yaklaşık 2 milyona yakın Mesleki Teknik Eğitim
Lisesi öğrencilerine evde staj
imkânı getirildi. MEB
Müsteşarı Yusuf Tekin'in talimatıyla, 81 il genelinde 'Meslek Lisesi öğrencileri ailelerimizle buluşuyor' projesi başlatıldı. Lise 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri projeye dâhil edilecek. Projenin yürütücüsü Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Meslek liselerinde yürütülen toplam 54 alanın tamamını kapsayacağını söyledi. Günay, "Projeye katılacak öğrenciler için ailelerinden izin alınacak. Daha sonra koordinatör öğretmenlerle birlikte muhtar ve kaymakamlıkların tespit ettiği desteğe ihtiyacı olan evlere gidilerek, öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili bilgi ve becerileri uygulayacaklar. Öğrencilerin yaptığı bu yaptığı bu uygulamayı işletme eğitimi ve staj kapsamına aldık" dedi. Proje kapsamında öğrenciler öğretmenlerin öğretmenleriyle okulun bulunduğu mahallede, yaşlı, ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç kimsesizlerin ev ve eşyalarının küçük bakım ve onarımını yapacak.
EMEKLİYE DESTEK
Yiyecek-içecek bölümünde okuyanlar, yaşlılar için yiyecekler hazırlayacak ve öğrenciler yaşlılara pratik yemek yapmaya ilişkin bilgi verecek. Saçları uzamış, bakıma ihtiyacı olan yaşlılara kuaför hizmeti verilecek, telefon ve internet kullanımında yardımcı olunacak.