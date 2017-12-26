Atık kağıtlardan tabut yaptılar! İhraç ediyorlar...

KAHRAMANMARAŞ'TAN HOLLANDA'YA...

Kahramanmaraş'ta kurulu bir şirket, Hollanda'daki bir şirketten gelen talep üzerine, yüzde 100 atık kağıttan tabut yaptı. Fabrikanın Ambalaj ve Pazarlama Bölümü sorumlusu Özcan Büyüksakallı, Çin'deki fabrikanın tsunamiden dolayı kapanmasından sonra dünyada kağıt tabut üreten tek fabrika olduklarını belirterek, "Talep edilen numuneyi Hollanda'ya gönderdik ve onayını da aldık. Şu anda sipariş anlamında görüşmelerimiz devam ediyor. Sipariş alırsak atık kağıttan ayda 30 bin tabut yapacak kapasitemiz var" dedi.