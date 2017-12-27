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'te ler gelecek ay sefere başlayacak

'in başkenti Stockholm'de iki , gelecek aydan itibaren tarifeli seferlere başlayacak. İsveç Ulaştırma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İskandinavya'da ilk defa sürücüsüz minibüslerin yılbaşından sonra seferlere başlayacağı belirtildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 19:40 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 19:43
İsveç'te sürücüsüz minibüsler gelecek ay sefere başlayacak

İlk etapta iki ün Stockholm'ün kuzeyindeki Kista bölgesinde bulunan Hanstavegen ile Arne Torg caddeleri arasındaki 1,5 kilometrelik mesafede sefer yapacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, 12 kişilik minibüslerin saatte 20 kilometre hızla gideceği ifade edildi.

Açıklamada, 7 tane daha aracın kısa sürede Stockholm'ün birçok bölgesinde uygulamaya konulacağını kaydedilerek, minibüslerin şimdilik ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. Özel kamera ve sensörlerin bulunduğu elektrikli minibüsler kendileri için ayrılan yolda ilerleyecek.

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DİREKSİYONSUZ MİNİBÜSTE ACİL DURUM OPERATÖRÜ DE OLACAK

Minibüsler, donanımlarıyla çevresindeki insan, araç ve diğer objeleri algılayabilecek. Direksiyonu olmayan minibüslerde yasaları uyarınca acil durumlarda kontrolü ele alabilecek operatörler bulunacak.

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İsveç'te sürücüsüz minibüsler gelecek ay sefere başlayacak
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