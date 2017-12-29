Emine Erdoğan, Anadolu’nun Yıldızları Sahne Sunumunu izledi

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen 'Hoca Ahmed Yesevi ve Anadolu'nun Yıldızları' temalı kültür-sanat etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa bin kişilik bir izleyici kitlesi katıldı.

Proje kapsamında, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, 11-13.yy'da Selçuklu Devleti döneminde yaşamış Hoca Ahmed Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre gibi mutasavvıf ve düşünürlerin yaşamlarından izler taşıyan eşya ve kıyafetlerin yer aldığı bir sergi hazırladı. Kongre ve Kültür Merkezi'nin fuayesinde sergiyi ziyaret eden Emine Erdoğan daha sonra sunumun gerçekleştirileceği salona geçti.

"BATI DÜNYASI ARAYIŞTAYKEN, MERHAMETİN TOHUMLARI ANADOLU'DA ÇOKTAN FİLİZ VERMEYE BAŞLAMIŞTI"

Emine Erdoğan, "Bugün çoğulculuktan, barıştan, hümanist değerlerden bahsediliyor. Batı bu değerlerin arayışındayken, Anadolu'da sevginin ve merhametin tohumları çoktan filiz vermeye başlamıştı" diye konuştu.

Olgunlaşma Enstitülerinin kültürlerin yaşatılması ve nesilden nesle aktarılması konusunda öncü bir role sahip olduklarını belitten Emine Erdoğan, "Hem sanat erbabının desteklenmesi hem de sanatın inceliklerinin korunması kültür mirasımıza borcumuzdur. Anadolu'yu bir Müslüman yurdu yapan Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Tapduk Emre, Yunus Emre, Ahi Evran, Sarı Saltuk ve Şeyh Edebali'yi rahmet ve milletle anıyorum. Ülkemizin manevi ve tarihi kimliğinin dokunmasında her birinin emeği vardır. Onların hayatı, kişiliği, düşüncesi bu topraklarda kökleşmiştir. Bugün çoğulculuktan, barıştan, hümanist değerlerden bahsediliyor. Batı bu değerlerin arayışındayken, Anadolu'da sevginin ve merhametin tohumları çoktan filiz vermeye başlamıştı. Bugün 3 milyon mülteciye kucak açabiliyorsak, Afrika'ya dostluk elini uzatabiliyorsak, işte bu değerlerin köklülüğü sayesindedir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı birlik ve beraberlik göstermişsek içimizdeki Ahmet Yesevi'ler, Mevlana'lar, Yunus'lar sayesindedir. Rabbim bu ruhu hiç eksik etmesin" diye konuştu.

Milletlerin bekasının kültürlerini ve değerlerini gelecek kuşaklara aktarabildiği oranda mümkün olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Toplumların gelişmesinin bir nişanesi olan somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması, yeni nesillere aktarılması eğitimle mümkündür. Biz de bugüne taşınan değerlerimize evlatlarımıza aktarmak, değerlerimizi öğretmek ve adeta hatırlatmak istiyoruz. Bunun için bu yıl öğretim programlarımızı yeniledik, değerler eğitimini eğitim anlayışımızın temeline yerleştirdik. Değerler olarak ele aldığımız aslında bizim özümüzde var olan, bizi biz yapan asli değerlerimizdir. Biz evlatlarımızın özünde var olanı ortaya çıkartmaya, sahip olduklarının farkına varmalarını istiyoruz. Bu eğitimde önemli bir mesafenin alındığını düşünüyoruz." İfadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da bir konuşma ile katıldığı programda Emine Erdoğan, bir konuşma yaptı. Daha sonra Müziklerini Atilla Can'ın, yönetmenliğini Yasin Soy'un yaptığı sahne gösterisini izledi.

Programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanların eşleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve ilgililer katıldı.