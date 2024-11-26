2018 yılında baraja atılan 5 yaşındaki minik kızın katiline ulaşılamamıştı: Kardeşi okulda o ismi işaret etti!

Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba ve iki eski eşi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıları, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.