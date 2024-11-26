2018 yılında baraja atılan 5 yaşındaki minik kızın katiline ulaşılamamıştı: Kardeşi okulda o ismi işaret etti!

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde meydana gelen kan donduran olayda 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine rastladı.
M.İ. isimli 5 yaşındaki kız çocuğunun adli tıp kurumunda yapılan incelemesinde 2 gün önce öldürüldüğü ve sonrasında baraja atıldığı tespit edildi.
KATİL BELİRLENEMEMİŞTİ
Polis cinayetle alakalı adli tıp kurumundan gelen raporlama üzerine çalışmalarını yürüttü. Yürütülen çalışmalar sonucunda aile fertlerinin ifadesi alındı ancak şüpheli bir duruma rastlanılmadı.
REHBERLİK ÖĞRETMENİNE SÖYLEDİ
Olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun kardeşinin Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek "Babam kardeşimi öldürüp göle attı" dedi.
Öğretmenine "Kardeşimi babam öldürdü" dedi, 6 yıl önceki cinayet ortaya çıktı | Video
Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba ve iki eski eşi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıları, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.