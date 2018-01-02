Ünlü oyuncu Selim Erdoğan'ı hassas terazi yaktı

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nin 14 sayfalık gerekçeli kararına göre Selim Erdoğan, Marmaris'te kiracı olduğu villada 25 Nisan 2017'de gözaltına alındı. Selim Erdoğan'ın uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik yapılan ihbar sonrası jandarma ekipleri villada arama yaptı.



HASSAS TERAZİ YAKTI

Evde, 840 gram esrar maddesi yanı sıra, mutfakta kullanılan hassas terazi, dijital termometre, metal esrar öğütme aparatı ve nem alıcı cihaz ele geçirildi. Çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanan Selim Erdoğan, uyuşturucu madde kullandığını kabul etti, ancak söz konusu maddenin ticaretini yapmadığını kesin bir dille reddetti.



YEMEK İÇİN KULLANIYORUM

Elde ettiği gelirin iyi seviyede olabildiğini söyleyen Selim Erdoğan, hassas terazi için ise "Bekâr yaşıyorum. Söz konusu hassas teraziyi de evde yemek yaparken kullanıyorum. Hangi malzemeden kaç gram kullanacağımı bu terazide tartıyorum" dedi.



TİCARETİNE İHTİYACIM YOK

Selim Erdoğan mahkemedeki ifadesinde "Uyuşturucu maddelerin tohumlarını kullanarak hint kenevirlerini yetiştirdim. Ben, uyuşturucu satarak gelir sağlamaya ihtiyacı olan biri değilim. Kendi gelirim bana fazlasıyla yeter. Yakın bir arkadaşımın ölümü sebebiyle bu yollara saptım, özür dilerim" dedi.





MAHKEME İKNA OLMADI

Yapılan yargılama sonrası mahkeme açıkladığı gerekçeli kararda, Selim Erdoğan'ın verdiği ifade için "Kendisini kurtarmaya yönelik" olarak değerlendirdi. Mahkeme, ele geçirilen esrar maddesinin gramı ve malzemelerin niteliğini, uyuşturucu maddenin üretimi ve ticareti çerçevesinde değerlendirdi. Mahkeme, Selim Erdoğan'a, hint keneviri ekme suçundan 3 yıl 4 ay, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.





Selim Erdoğan, Marmaris'teki bu evde gözaltına alınmıştı.





6 YIL 7 AY HAPİSTE KALABİLİR

Selim Erdoğan'a verilen 3 yıl 4 aylık ceza için istinaf yolu, 8 yıl 4 aylık ceza için ise temyiz yolu açık. Anılan kararda verilen hapis cezasının kesinleşmesi halinde Erdoğan fiilen 6 yıl 7 ay 20 gün cezaevinde kalacak. Selim Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra da 12 ay denetimli serbestlik koşullarına uymak zorunda kalacak.





ÇİÇEK TAKSİ'NİN ABUZERİ…

Bu güne dek çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan ünlü oyuncu Selim Erdoğan, Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı Abuzer Edalı rolü ile hafızalarda yer aldı. Erdoğan, Eşkıya, Hokkabaz, Duvara Karşı, Vizontele Tuuba, Muro gibi 14 sinema filminde de rol aldı. Geçen 26 Nisan'da tutuklanan Erdoğan halen Muğla E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. (Hürriyet)