‘Bu adam deli’ dedim sesimi duyan olmadı

İstanbul Maltepe'de boşanma aşamasındaki kocasının katlettiği iki çocuğunun cenazesini almak için Adli Tıp'a giden anne Dilek Yardım
feryat etti: Bu adam deli dedim, koruma istedim, kimse yardım etmedi..." Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak'ta önceki akşam, eşiyle 3 aydır boşanma aşamasında olan Ali Yardım
(29) cinnet getirerek minik yavruları Elif Mina (2) ile Miray Hira'yı (3) pompalı tüfekli öldürüp intihar etti. İki evladını kaybeden anne Dilek Yardım dün Adli Tıp Kurumu'nda hayatının en acı gününü yaşadı. Çocuklarının cenazesini almaya giden Dilek Yardım, erkek şiddetiyle ilgili feryat etti. Yaşananları anlatan Dilek Yardım şunları kaydetti:
'KAÇ KEZ ŞİKÂYETTE BULUNDUM'
Görüş günüydü. 'Çocuklarını öldürdüm. Mutlu musun' diye beni aradı. İki çocuğum öldü benim. Emziği elimde kaldı. Biri 3, biri 2 yaşında. Kimsecikler sahip çıkmadı. Sığınma evlerinde kaldım. Ama çocuklarımı koruyamadım. Sahip çıkamadım çocuklarıma. Büyük kızım çok kibardı. Çok akıllıydı. Küçük kızım çok tatlıydı. Şimdi hiçbiri yok. Tek başıma kaldım. Ne olacak şimdi? Kim sahip çıkacak bana. Kim verecek o çocukların hesabını. Dünden beri yalvarıyorum. Polisine, amirine, savcısına. Bir kerecik çocuklarımı göremedim. Polisine de yalvardım savcısına da yalvardım. Beni bu adamdan kurtarın dedim.
Daha önce polislere şikayet ettim, silahla, bıçakla dayandı. Bir gece bile içeride tutmadılar onu. Çocuklarım için koruma talebinde bulundum, kimse yardım etmedi. Buna kendi ailem de dahil. 'Bu adam deli, bir şey yapacak' dedim, kimse oralı olmadı. Kaç kez şikâyette bulundum sesimi duyan olmadı. Bunun hesabını kim verecek...
UZMANLAR: BU BABALARA ÇOCUK EMANET EDİLEMEZ
Öz yavrularına kıyan Ali Yardım'ın katliamı sonrası 'Bu babalara çocuk emanet edilmeli mi?' sorusu gündeme geldi. Uzmanlar, boşanma aşamasındaki 'sorunlu' ebeveynlere çocukların emanet edilmemesi görüşünde birleşti.
ÇOCUĞUN YARARI GÖZETİLMELİ
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Aşkın Topuzoğlu:
Çocuğun yararı gözetilmeli.
En küçük bir şiddet ihtimali
bile varsa bu görüşme olmamalı.
Ebeveynlerde şiddet varsa
çocuk yararı ön planda olmalı.
Bu konuda hukuki bir çok
dayanak var. Uygulayıcılardan kaynaklı
eksiklik olabilir. Eğer ebeveynde çok
fazla şiddete eğilim söz konusuysa
çocuğun geçici olarak
o ebeveynden uzaklaştırılması
kararlaştrılabilir. Boşanma
davalarında mahkemenin
konuyu daha dikkatli araştırması
gerekiyor. Eğerki ebeveynlerin
her ikisinde de şiddet eğilimi
söz konusuysa yine çocuk
yararını gözeterek, çocuğu koruma
altna almak gerekir.
POTANSİYEL HASTA GÖRÜLMELİ
Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan:
Bu
tarz ebeveynlerin durumunda
iki şey araştrılmalı; hasta
mı değil mi, kişilik bozukluğu
var mı yok mu. Aile içi şiddet
varsa, bu durumu mahkeme
öncüllerine alarak, öngöreli
ve psikolojik danışman verilmeli.
Eğer ebeveynlerin ikisinde de problem
gözlemleniyorsa çocuğun durumu
öngörülmeli ve yine psikolojik
destek verilmeli. Hiçbir sağlıklı
insan, baba ya da anne bunu
evladına yapmaz. Burada suçlu
olmaktan ziyade hasta olma
durumu söz konusu. Bu kişiler
bir anlamda potansiyel birer
hasta gibi görülmeli ve ona göre
destek sağlanmalı. Aksi halde
kişi çözümü yani en güvenli ortamı
ölüm olarak görür ve kendi canına dahi
kıymaya kadar gidebilir.