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‘Bu adam deli’ dedim sesimi duyan olmadı

Çocuklarının cenazelerini almak için Adli Tıp’a giden acılı anne, “Çocuklarım için koruma talebinde bulundum, bana ve çocuklarıma kimse yardım etmedi. Bunun hesabını kim verecek” dedi

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018
‘Bu adam deli’ dedim sesimi duyan olmadı
İstanbul Maltepe'de boşanma aşamasındaki kocasının katlettiği iki çocuğunun cenazesini almak için Adli Tıp'a giden anne feryat etti: Bu adam deli dedim, koruma istedim, kimse yardım etmedi..." Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak'ta önceki akşam, eşiyle 3 aydır boşanma aşamasında olan (29) cinnet getirerek minik yavruları Elif Mina (2) ile Miray Hira'yı (3) pompalı tüfekli öldürüp intihar etti. İki evladını kaybeden anne Dilek Yardım dün Adli Tıp Kurumu'nda hayatının en acı gününü yaşadı. Çocuklarının cenazesini almaya giden Dilek Yardım, erkek şiddetiyle ilgili feryat etti. Yaşananları anlatan Dilek Yardım şunları kaydetti:

'KAÇ KEZ ŞİKÂYETTE BULUNDUM'
Görüş günüydü. 'Çocuklarını öldürdüm. Mutlu musun' diye beni aradı. İki çocuğum öldü benim. Emziği elimde kaldı. Biri 3, biri 2 yaşında. Kimsecikler sahip çıkmadı. Sığınma evlerinde kaldım. Ama çocuklarımı koruyamadım. Sahip çıkamadım çocuklarıma. Büyük kızım çok kibardı. Çok akıllıydı. Küçük kızım çok tatlıydı. Şimdi hiçbiri yok. Tek başıma kaldım. Ne olacak şimdi? Kim sahip çıkacak bana. Kim verecek o çocukların hesabını. Dünden beri yalvarıyorum. Polisine, amirine, savcısına. Bir kerecik çocuklarımı göremedim. Polisine de yalvardım savcısına da yalvardım. Beni bu adamdan kurtarın dedim.
Daha önce polislere şikayet ettim, silahla, bıçakla dayandı. Bir gece bile içeride tutmadılar onu. Çocuklarım için koruma talebinde bulundum, kimse yardım etmedi. Buna kendi ailem de dahil. 'Bu adam deli, bir şey yapacak' dedim, kimse oralı olmadı. Kaç kez şikâyette bulundum sesimi duyan olmadı. Bunun hesabını kim verecek...

UZMANLAR: BU BABALARA ÇOCUK EMANET EDİLEMEZ
Öz yavrularına kıyan Ali Yardım'ın katliamı sonrası 'Bu babalara çocuk emanet edilmeli mi?' sorusu gündeme geldi. Uzmanlar, boşanma aşamasındaki 'sorunlu' ebeveynlere çocukların emanet edilmemesi görüşünde birleşti.

ÇOCUĞUN YARARI GÖZETİLMELİ

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Aşkın Topuzoğlu:
Çocuğun yararı gözetilmeli. En küçük bir şiddet ihtimali bile varsa bu görüşme olmamalı. Ebeveynlerde şiddet varsa çocuk yararı ön planda olmalı. Bu konuda hukuki bir çok dayanak var. Uygulayıcılardan kaynaklı eksiklik olabilir. Eğer ebeveynde çok fazla şiddete eğilim söz konusuysa çocuğun geçici olarak o ebeveynden uzaklaştırılması kararlaştrılabilir. Boşanma davalarında mahkemenin konuyu daha dikkatli araştırması gerekiyor. Eğerki ebeveynlerin her ikisinde de şiddet eğilimi söz konusuysa yine çocuk yararını gözeterek, çocuğu koruma altna almak gerekir.

POTANSİYEL HASTA GÖRÜLMELİ

Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan:
Bu tarz ebeveynlerin durumunda iki şey araştrılmalı; hasta mı değil mi, kişilik bozukluğu var mı yok mu. Aile içi şiddet varsa, bu durumu mahkeme öncüllerine alarak, öngöreli ve psikolojik danışman verilmeli. Eğer ebeveynlerin ikisinde de problem gözlemleniyorsa çocuğun durumu öngörülmeli ve yine psikolojik destek verilmeli. Hiçbir sağlıklı insan, baba ya da anne bunu evladına yapmaz. Burada suçlu olmaktan ziyade hasta olma durumu söz konusu. Bu kişiler bir anlamda potansiyel birer hasta gibi görülmeli ve ona göre destek sağlanmalı. Aksi halde kişi çözümü yani en güvenli ortamı ölüm olarak görür ve kendi canına dahi kıymaya kadar gidebilir.
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