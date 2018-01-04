Haberler Yaşam Haberleri ‘Bu adam deli’ dedim sesimi duyan olmadı

‘Bu adam deli’ dedim sesimi duyan olmadı Çocuklarının cenazelerini almak için Adli Tıp’a giden acılı anne, “Çocuklarım için koruma talebinde bulundum, bana ve çocuklarıma kimse yardım etmedi. Bunun hesabını kim verecek” dedi