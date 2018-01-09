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Çöplerden toplanan boş şişeleri dolduruyorlardı

İstanbul Kaçakçılık Polisleri, üretilen bir depoya baskın yaptı. Baskında litrelerce alkol, sahte içki ve çöplerden toplandığı saptanan binlerce boş şişe ele geçirildi.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 20:11 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 20:29
Çöplerden toplanan boş şişeleri sahte içki dolduruyorlardı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Fatih İlçesi'ndeki Vefa Caddesi Divanefendi Sokak üzerinde bir adreste üretildiğini saptadı.

Kaçakçılık Polisleri araştırmaların ardından adrese operasyon yaptı. Baskında 4 şüpheli gözaltına alındı.

ÇÖPLERDEN TOPLANAN ŞİŞELERE SAHTE İÇKİ DOLDURULUYORDU

Adreste yapılan aramalarda onlarca şişe sahte içki, binlerce boş şişe, çok sayıda kapak ve litrelerce alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen boş şişelerin, çöplerden toplandığı belirlendi. Üzerlerinde orijinal etiketleri olan şişelerin sahte içkilerle doldurularak tekrar piyasaya sürülmesinin planlandığı ve operasyonla bu yöntemin önüne geçildiği ifade edildi.

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Çöpten toplanan şişeleri kullanan çetenin bu yöntemle sahte içkilerin gerçeğinden ayırt edilmesini engellemeye çalıştığı öne sürüldü. Şüphelilerin sağlık koşullarını hiçe sayarak ürettikleri sahte içkilerden alınan numuneler İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Çöplerden toplanan boş şişeleri sahte içki dolduruyorlardı
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