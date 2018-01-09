Çöplerden toplanan boş şişeleri sahte içki dolduruyorlardı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Fatih İlçesi'ndeki Vefa Caddesi Divanefendi Sokak üzerinde bir adreste sahte içki üretildiğini saptadı.

Kaçakçılık Polisleri araştırmaların ardından adrese operasyon yaptı. Baskında 4 şüpheli gözaltına alındı.

ÇÖPLERDEN TOPLANAN ŞİŞELERE SAHTE İÇKİ DOLDURULUYORDU

Adreste yapılan aramalarda onlarca şişe sahte içki, binlerce boş şişe, çok sayıda kapak ve litrelerce alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen boş şişelerin, çöplerden toplandığı belirlendi. Üzerlerinde orijinal etiketleri olan şişelerin sahte içkilerle doldurularak tekrar piyasaya sürülmesinin planlandığı ve operasyonla bu yöntemin önüne geçildiği ifade edildi.

Çöpten toplanan şişeleri kullanan çetenin bu yöntemle sahte içkilerin gerçeğinden ayırt edilmesini engellemeye çalıştığı öne sürüldü. Şüphelilerin sağlık koşullarını hiçe sayarak ürettikleri sahte içkilerden alınan numuneler İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi.