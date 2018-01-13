Binlerce engelliye bir müjde daha

Kaya, Hasan Gemici Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Partili kadınların fedakarca çalıştığını söyledi.

Salonda bebeğini emziren bir anneden bahseden Kaya, "AK kadın olmak demek sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlumların, tüm mağdurların umudu olduğunu bilmek demektir. Bugün burada Afganistan'ın umudu, Somali'nin umudu, Arakan'ın umudu kadınlarımız var. Savaşın, terörün, kıtlığın boy gösterdiği her yerde kadınlar maalesef en fazla mazlum ve mağdur duruma düşüyor." şeklinde konuştu.

"AK NEFERLER OLARAK SİZLER 2019'A HAZIRSINIZ"

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından sorumluluklarının daha da arttığını anlatan Kaya, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm uluslararası platformlarında "Dünya 5'ten büyüktür" dediğini anımsattı.

"Burada evladından, eşinden, ailesinden fedakarlık yaparak gece gündüz demeden çalışan AK kadınlarımız var. Mart seçimlerine 14 ay gibi bir süre kaldı. İnanıyorum ki 14 ay boyunca sizler gece gündüz demeden kapı kapı dolaşacaksınız, zafer yine bizim olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdik. Bu yeni sistemle başarı çıtasını çok çok yükselttik. Artık yüzde 50'nin üzerinde oy almamız gerekiyor. Bütün kongrelerimizdeki coşku gösteriyor ki AK neferler olarak sizler 2019'a hazırsınız."

"KILIÇDAROĞLU, O GECE KONTROLLÜ KAÇIŞ YAPTI"

15 Temmuz'da kadınların ve gençlerin en ön saflarda yer alarak vatanına sahip çıktığını belirten Kaya, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Kaya, 15 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'ndan çıkışını anımsatarak, "Demokrasiden yana olduğunu söyleyenler, 'Eğer bir darbe olursa tankların karşısında ilk ben dururum' diyenler o gece kontrollü kaçış yaptı. Biz de bunu izliyoruz. Hala daha kalkıp da bu konuları açmaya hakları yok. Söyledikleriyle şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi üzdüklerini biliyoruz. Maalesef o gece gerekeni yapmadılar, tarih de bunları kaydetti." ifadesini kullandı.

2002 yılında iktidara geldikleri andan bu yana ülkede her alanda büyük dönüşüm gerçekleştirdiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"2002'de sadece kamuda çalışan engelli personel sayısı 5 bindi, peki bugün 52 bini bulmuş durumda. 10 kat artış var. Kamuda işçi statüsünde çalışan engelli kardeşlerimizin sayısı 10 bindi, bugün bu sayı 100 binlerde yani 10 kat artış var. Yeter mi? Daha fazla arttıracağız. 2018 yılı içinde 5 bin engelli kardeşimizi kamuda istihdam edeceğiz. EKPSS sonuçları bundan sonra 4 yıl geçerli olacak. Bugün engellisine bakan, 500 bin aileye aylık bin 84 lira engelli evde bakım yardımı veren bir hükümetiz. 2017'de 5,7 milyar lira engelli evde bakım desteği verdik. 2018'de yapılan zamla birlikte bu meblağ bin 24'ten bin 84'e çıktı. Engellilere de engelli aylığı veriyoruz. Eşini kaybetmiş muhtaç kadınlara da aylık yaklaşık 284 lira aylık veriyoruz. Kadınların da yanındayız. Çocuğunu askere yollamış muhtaç ailelerimize yardımcı oluyoruz. Biz milletimizin yanındayız, her koşulda yanındayız."

Kaya, artık kadınlarına, çocuklarına, yaşlılarına, engellilerine sahip çıkan bir Türkiye bulunduğunu vurgulayarak, bugün kendilerine umudunu bağlamış mazlum coğrafyalara da el uzatan bir Türkiye olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından kongrede Serpil Yılmaz, başkanlık görevine yeniden seçildi.