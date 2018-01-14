Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Ankara'dan kalkan ve Trabzon Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan Pegasus firmasına ait yolcu uçağı pistten çıktı.



Pegasus'a ait yolcu uçağı pistten çıktı



HAVALİMANI UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILDI



Apron, uçak iniş kalkışına tamamen kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı ölümden döndü. Olayda ölen ya da yaralanan yok.



İSTANBUL-TRABZON SEFERLERİ KARŞILIKLI İPTAL EDİLDİ

Trabzon Havalimanı'na inen uçağın pistten çıkması nedeniyle THY'nin İstanbul-Trabzon seferleri karşılıklı iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı'nın 08.00'a kadar kapanması ve operasyonların durdurulması nedeniyle THY'nin TK 2831Trabzon-İstanbul, TK 2836/39 İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK 7438/39 Sabiha Gökçen-Trabzon seferleri iptal edildi.

VALİ YÜCEL: ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başına ilerlerken pistten çıktığı kazayla ilgili açıklama yaptı.



Mürettebat ve yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirten Vali Yavuz, "Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8'e kadar uçak trafiğine kapatıldı" dedi.



11 YOLCU TEDBİR AMAÇLI HASTANELERE KALDIRILDI



Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıkmasının ardından 11 yolcunun tedbir amaçlı ambulanslarla Trabzon'daki çeşitli hastanelerde kaldırıldığı öğrenildi. Yolcuların ciddi yaralanmaları veya sağlık sorunlarının bulunmadığı ancak talepleri üzerine hastanelere kaldırıldıkları bildirildi.