Dondurmam Gaymak’ın ‘Ali Usta’sı kalbine yenildi

Dondurmam Gaymak filminde Ali Usta tiplemesiyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Turan Özdemir
, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Beykoz'da yaşayan Turan Özdemir'e ailesi telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine eve giden bir yakını Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Özdemir, 2016 yılında anjiyo olmuştu.
Turan Özdemir, 10 Kasım 1952'de Muğla
'nın Yatağan ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra İstanbul'a yerleşen Özdemir, Dondurmam Gaymak, Geniş Aile, Tatlı Hayat, Pis Yedili, Cennet Mahallesi gibi birçok sinema filminin yanı sıra reklam ve dizilerde de rol aldı. 10 Haziran 2006'da 13. Altın Koza
Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Turan Özdemir, evli ve 2 çocuk babasıydı.