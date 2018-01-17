Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi! Yılbaşından itibaren...

Doğu Ekspresiyle Türkiye'nin 81 ilinden insanlar Kars'a akın akın gelirken, Kars'taki oteller de yüzde 100 doluluk oranı yakaladı. Yolcularına unutulmaz bir gezi sunan Doğu Ekspresi, eklenen ek vagonlara rağmen adeta talebi karşılayamıyor. Her geçen daha çok ilgi gören Doğu Ekspresi'nde geliş ve gidişler tamamen dolu. Kars'a gelmek isteyenler aylar öncesinden yer bulma yarışına giriyor.

Doğu Ekspresi'nin geçmişte nereyse seferlerini durdurma noktasına geldiğini ifade eden Kars Otel Müdürü Turizmci Mehmet Duman, Doğu Ekspresi'ne son günlerde gösterilen yoğun ilginin turizmcileri memnun ettiğini belirtti.