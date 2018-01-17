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’ne yoğun ilgi! Yılbaşından itibaren...

turizmcilerin yüzünü güldürdü. Doğu Ekspres seferleri Ocak ayında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü resmi verilerine göre; Doğu Ekspresi ile 15 Ocak 2018 tarihi itibariyle 14 bin 165 kişi ’a geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 10:17
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi! Yılbaşından itibaren...

yle Türkiye'nin 81 ilinden insanlar 'a akın akın gelirken, Kars'taki oteller de yüzde 100 doluluk oranı yakaladı. Yolcularına unutulmaz bir gezi sunan Doğu Ekspresi, eklenen ek vagonlara rağmen adeta talebi karşılayamıyor. Her geçen daha çok ilgi gören Doğu Ekspresi'nde geliş ve gidişler tamamen dolu. Kars'a gelmek isteyenler aylar öncesinden yer bulma yarışına giriyor.

Doğu Ekspresi'nin geçmişte nereyse seferlerini durdurma noktasına geldiğini ifade eden Kars Otel Müdürü Turizmci Mehmet Duman, Doğu Ekspresi'ne son günlerde gösterilen yoğun ilginin turizmcileri memnun ettiğini belirtti.

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Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi! Yılbaşından itibaren...
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