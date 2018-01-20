Hazırladığı “bilirkişi raporu”nu bahane ettiler

Yerli enerji kaynaklarının harekete geçirilmesi, Türkiye'nin önünün açılmasını istemeyen odakları harekete geçirdi.

Bartın'da kurulacak termik santral için hazırlanan Bilirkişi Raporu'nda imzası olan çevreci Prof. Orhan Kural da, bu odakların hedefi oldu.

Termik santrali destekleyen Orhan Kural'a linç kampanyası

ÇEVRECİ PROFESÖR...

Bartın Platformu, Prof. Dr. Orhan Kural'ın da içinde bulunduğu bilirkişi heyetinin 'görevi kötüye kullanma', 'gerçeğe aykırı bilirkişilik' suçlarından yargılanması için suç duyurusunda bulundu. Oysa Prof. Kural, çevre ile ilgili çalışmalara verdiği desteklerle biliniyor.

Gezi parkı eylemleri sırasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı gibi dev projelerin durdurulmasını isteyenlerin bir benzeri Bartın'daki termik santral çalışmaları ile ortaya çıktı. Termik santral projesinden vazgeçilmesini isteyen Bartın Platformu, 'Termik santral istemiyoruz' sloganları atarak, adliyeye gitti.