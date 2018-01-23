3 koca 3 vahşet

Kocaeli
'nde bir gecekonduda yaşayan Suriyeli Kahraman Al Ahmad (30), önceki akşam başkasıyla ilişkisi olduğundan şüphelendiği eşi Selva Hıdır Ali (30) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, mutfaktan bıçak alan Kahraman Al Ahmad, 5 çocuğunun annesi Selva Hıdır Ali'yi, boynundan ve karnından defalarca bıçaklayarak öldürdü. Çığlıkları duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polisler, Kahraman Al Ahmad'ı bıçakladığı eşinin başında buldu. Kızının cenazesini almak için gelen baba Hıdır Ali, "Ben Eskişehir
'de yaşıyorum. Kızımı da 5 yıldır görmüyordum. 5 çocuğu öksüz kaldı" dedi. 4 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE
Afganistan'dan bir buçuk yıl önce Sivas
'a gelen Faysal İbrahimi (21) ve dini nikâhlı eşi Bibi Halime Sedat (32), aralarındaki anlaşmazlık nedeni ile ayrı yaşamaya başladı. Bir süre önce Nevşehir
'e taşınan Bibi Halime Sedat, eşi Faysal İbrahimi'nin ısrarları üzerine konuşmak için Sivas'a geldi. Komşuları Muqim Amiri'nin evinde buluşan çiftin konuşmaları kısa süre sonra tartışmaya dönüştü. Bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran İbrahimi, eşini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. 2.5 SAAT İŞKENCE YAPTI Gaziantep
'te 9 gün önce meydana gelen olayda ise kıskançlık krizine giren İlhan Kaya (38), 16 yıllık eşi ve 4 çocuğunun annesi Neslihan Kaya'yı (34) uykusundan uyandırıp ağzını çorapla kapatarak, 2.5 saat darp edip bıçakla işkence yapmıştı. 38 yerinden bıçaklanan kadın, kocası daha büyük bir bıçak almak için mutfağa gittiği sırada üst katta oturan ve kayınbiraderi ile evli olan kardeşi Emine Kaya'ya sığınarak kurtuldu. Hemen hastaneye kaldırılan
Neslihan Kaya, dün yaşam savaşını kaybetti. Abbas ÇAKAR-Yüksel MENEKŞE-Tahir Aşkın KISACIK/
SABAH