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'cü olmakla suçlanan astsubay evinde yetiştirmiş

merkezli 15 ilde, örgütün kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 19 muvazzaf asker arasındaki bir astsubayın, evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. bağımlısı zanlının evinde, şeffaf kaplara dikilen 25 kök Hint keneviri bulundu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 20:14
FETÖ'cü olmakla suçlanan astsubay evinde uyuşturucu yetiştirmiş

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına mensup askerlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütsel faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle Erzincan'ın yanı sıra 14 ayrı şehirde yakalanan 19 muvazzaf askerin polisteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri devam eden ve aktif görevdeki subay, astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan zanlılardan astsubay Y.B'nin evinde yetiştirdiği ortaya çıktı.

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Zanlının, odadaki bu bölümde yer alan şeffaf kaplara diktiği 25 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yapımında kullanılan bu bitkinin ev ortamında yetiştirilmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

/PDY soruşturmasında sorgusu süren ve uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirtilen Y.B. hakkında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de yasal işlem başlattığı belirtildi.

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FETÖ'cü olmakla suçlanan astsubay evinde uyuşturucu yetiştirmiş
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