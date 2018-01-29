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ya hayır kampanyasına katıldı, uyuşturucudan tutuklandı

'ta operasyonunda tutuklanan gazino işletmecisi İsmail T., 'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katılıp ve 'Uyuşturucuya hayır' yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafını da Facebook'tan yayınlamış.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 17:00
Uyuşturucuya hayır kampanyasına katıldı, uyuşturucudan tutuklandı

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İstanbul ve Zonguldak'ta yaptığı operasyonunun ardından dün adliyeye sevk edilen 28 kişiden 13'ü tutuklandı, 15'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gökçebey ilçesinde gazino işletmecisi İsmail T. de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. İsmail T.'nin kentte düzenlenen 'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katıldığı ve 'Uyuşturucuya hayır' yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafını da Facebook'tan yayınladığı ortaya çıktı.

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Uyuşturucuya hayır kampanyasına katıldı, uyuşturucudan tutuklandı
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