Dedelerinin şehzadelik yaptığı şehirde askerlik yapacak

Osmanoğlu, askerlik görevini yapacağı Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına teslim olmadan önce, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Osmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dedelerinin şehzadelik yaptığı şehirde askerlik görevini yapacağından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Amasya'da eğitim alan padişah ve şehzadelerin bal mumu heykellerinin bulunduğu Şehzadeler Müzesi ve şehrin tarihi mekanlarını gezen Osmanoğlu, daha sonra acemilik eğitimini alacağı birliğine teslim oldu.