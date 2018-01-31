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Dedelerinin lik yaptığı şehirde yapacak

Sultan 2. 'ın 5. kuşak torunu Yavuz Selim Osmanoğlu görevini, Osmanlı lerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı yer olması dolayısıyla "Şehzadeler şehri" adıyla anılan 'da yapacak.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 20:07 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 21:06
Dedelerinin şehzadelik yaptığı şehirde askerlik yapacak

Osmanoğlu, görevini yapacağı 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına teslim olmadan önce, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Osmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dedelerinin lik yaptığı şehirde askerlik görevini yapacağından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Amasya'da eğitim alan padişah ve şehzadelerin bal mumu heykellerinin bulunduğu Şehzadeler Müzesi ve şehrin tarihi mekanlarını gezen Osmanoğlu, daha sonra acemilik eğitimini alacağı birliğine teslim oldu.

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Dedelerinin şehzadelik yaptığı şehirde askerlik yapacak
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