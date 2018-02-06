Tarihi eser hırsızları serbest

Türkiye yıllardır tarihi eser
kaçakçıları ile mücadele ediyor. Yurtdışına kaçırılan tarihi eserleri geri getirmek için devlet en üst düzeyde çalışmalar yapıyor. Buna karşın tarihi eser kaçakçıları, defineciler gözlerini kırpmadan kaçak kazılar yapıyor ve ele geçirdikleri eserleri yurtdışındaki müşterilerine gönderiyor. Güvenlik güçlerimiz sık sık yaptıkları operasyonlarla kimi zaman tarihi eser kaçakçılarını, definecileri kazı sırasında yakalıyor. Çanakkale
'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyü yakınında bulunan ve Türkiye'nin ikinci Efes'i olacağına dair bilimsel tespitler yapılan Parion Antik Kenti'nde 4 kişi kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yanlarında dedektörleri de bulunan kaçak kazıcıların üstlerinde yapılan aramalarda değeri henüz tespit edilemeyen tarihi parçalar bulundu. Ancak kaçak kazıcılar, yapılan sorgulamanın ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yıllarca talan edildi
Türkiye'nin en önemli kazı alanlarından olan Parion Antik Kenti, Roma İmparatorluğu'nun gümrük merkezi olarak biliniyor. Zenginlikleri ile öne çıkan antik kentin yıllarca talan edildiği ve yağmalandığı da arkeologlar tarafından tespit edilmişti. 2005'te başlayan tarihi kazılarda alınan güvenlik önemleri ve yerleştirilen gece görüş kameraları ile tarihi kentin korunması sağlanıyor. Kaçak kazı yapanları tarihi kentin güvenlik görevlisi jandarmaya bildirdi. Jandarmanın aldığı ihbarı değerlendirmesi sonucu 4 kaçak kazıcı yakalandı. Ünlü çevreci aktivist
Yakalanan dört kişiden biri ise Çanakkale'nin en ünlü çevre aktivistlerinden biri Deniz Demirtaş. Demirtaş, Parion Antik Kenti'nin yanındaki Kemer köyü doğumlu bir kişi. Demirtaş görünürde bir çevre aktivisti. Biga Çevre Derneği Başkanı, Çanakkale Çevre Derneği Başkanı gibi görevlerde de bulundu. Sık sık eski Çanakkale Müze Müdürü ve yardımcıları ile tarihi arazilerdeki keşiflerde de bulundu. Deniz Demirtaş'ın tarihi eserlere ve mekanlara olan ilgisinin ardında yatan sır geçtiğimiz gün yapılan operasyonla ortaya çıktı. Çevreci aktivist kimliği ile dilediği her arazide rahatça gezebilen Deniz Demirtaş'ın kimlerle irtibatta olduğu jandarma tarafından araştırılıyor. Cezalar caydırmalı
Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş İstanbul'da bir otelde düzenlenen Çanakkale'de ki Arkeolojik Kazı Alanlarının Korunması sempozyumunda yaptığı konuşmada tarihi eser kaçakçılığına değinerek "Bulunan güvenlik kameraları ve bekçiler ile koruma maalesef bir yere kadar sağlanıyor. Bölgede kaçakçılık yapan belli insanlar var ve rahatlar çünkü yakalandıkları zaman ifade verip dedektörlerine el konulduktan sonra serbest bırakılıyorlar. Kaçakçılara verilen cezaların caydırıcı olması gerekli. İllegal yöntemlerle buldukları kamuya mal olmuş eserleri illegal yollarla satıp haksız kazanç elde ediyorlar. Kazı başkanlığı olarak önlem alsak dahi işlenen suçun hukuki bir karşılığı olmadıkça kaçakçılığın önüne geçemeyiz" dedi.