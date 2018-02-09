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‘Bu ağaç Hz. İsa ile yaşıt’ iddiası

Hollandalı araştırmacı, Kırkağaç’taki bin 656 yıllık tarihi nın 2018 yaşında olduğunu öne sürdü

Giriş Tarihi: 9.2.2018
‘Bu ağaç Hz. İsa ile yaşıt’ iddiası
Hollandalı araştırmacı , 'nın Kırkağaç ilçesinde bulunan ve halen dünyanın en yaşlı 3'üncü ağacı olan 1656 yıllık anıt nın Hz. İsa ile aynı yaşta olduğunu iddia etti. Verveer'in karbon testi doğru çıkarsa ağaç, dünyanın en yaşlısı unvanını ele geçirecek. Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer, Kırkağaç'a gelerek bu zeytin ağacından numune aldığını ve 2016'da ülkesinde karbon testi yaptırdığını belirterek, ağacın yaşının 2018 olduğunu, Kırkağaç Kaymakamlığı'na attığı tweet ile bildirdi. 'Hz. Meryem'in Bergama'dan Efes'e giderken doğacak çocuğu için Kırkağaç'ta bir zeytin ağacı diktiği' yönündeki rivayetleri doğrulayacak iddia, Kırkağaçlı yetkilileri heyecanlandırdı. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı tarihi zeytin ağacının yaşının tekrar incelenmesi konusunda çalışmalara hemen başladı.
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‘Bu ağaç Hz. İsa ile yaşıt’ iddiası
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