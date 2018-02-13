Boşanmak isteyen eşini öldürdü

Kars
'ta yaşayan Ruhşan E., boşanma aşamasındaki eşi Gizem E.'yi (19) av tüfeğiyle öldürdü, kayınpederini yaraladı. Olay dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ruhşan E., boşanma davası açan eşi Gizem E. ile kayınpederi Vilayet Ç'nin otomobilinde ailevi sorunları konuşurken tartışma yaşandı. Ruhşan E. yanındaki av tüfeği ile eşi ve kayınpederine ateş açtı. Gizem E. ile kızını kurtarmaya çalışan Vilayet Ç. yaralanırken Ruhşan E., tüfeğini sokağa atarak kaçtı. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Gizem E., kurtarılamadı. Ruhşan E. ise bir süre sonra polise teslim oldu.