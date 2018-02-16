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Adana'da 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmişti! O sapıkla ilgili şok iddia! Öldürüldü mü?
Adana'da sokak düğünü sırasında 4 yaşındaki kıza tecavüz eden sapık Sedat K. ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Dün sosyal medya'da çalkalanan ve cezaevinde öldürüldüğü iddia edilen Sedat. K. ile ilgili iddiaları doğrulayan bir açıklama yapılmadı. 11 Şubatta alkollü şekilde komşunun sokak düğününde davetli olmadığı halde giden zanlı odada uyuyan 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederken komşuları tarafından yakalanıp linç edilmek istenirken kaçan zanlıyı polisler çıplak halde yolda yakalamıştı. Karakola ve sağlık kontrolüne üzerine çarşaf sarılıp götürülen sapık ile ilgili son dakika iddia ortaya atıldı. Güvenlik gerekçesinden dolayı hangi cezaevine gönderildiği açıklanmayan zanlının dün cezaevinde öldürüldüğü veyahut öldüğü iddia edildi. Sosyal medya'da gündem olan bu haberin doğruluğu henüz yetkililer tarafından açıklanmadı.