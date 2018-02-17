Eğrilik düzeltildi 15 santim uzadı

Ramazan Öztürk, omurga eğriliği yani skolyoz hastasıydı. Omurgasındaki eğrilik sol akciğerine baskı yapıyor, nefes almakta güçlük çekiyordu. Sağ kaburgasının en sivri yeri ise karnını delmek üzereydi. Ameliyat edilmesi çok zordu. Çünkü akciğerlerindeki baskı nedeniyle solunumu düzensizdi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortapedi ve Travmatoloji Bölümü doktorlarından Doç. Dr. Bekir Yavuz Uçar, 15 yaşındaki Ramazan'ı tam 2.5 ay ameliyata hazırladı. Cerrahın en hasas milimetrik hesaplarıyla 16 saat süren operasyonun sonunda, Ramazan'ın omurgasındaki 148 derecelik eğrilik düzeltildi. Ramazan'ın boyu tam 15 santimetre uzayarak 1 metre 46 santimetre oldu. Ramazan "Neredeyse nefes bile alamıyordum. Oh be dünya varmış. Dimdik ayaktayım" dedi.

KARNINI DELECEKTİ

?Ramazan, Avcılar'daki Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü sınıf öğrencisi. İki yıl önce omurga eğriliği yani skolyoz hastalığına yakalandı. Onun hastalığı hızlı ilerleyen bir tür olan kifoskolyozdu. Ramazan'ın babası da aynı hastalığa yakalanmış ve ileriki dönemde akciğerindeki baskı nedeniyle 5 yıl önce yaşamını yitirmişti. Anne Menekşe Öztürk, Ramazan da eşi gibi aynı hastalığa yakalanınca hastane hastaneye dolaşıp oğlunun derdine çare aradı. Hastalık hızla ilerliyor, Ramazan'ın omurgasındaki eğrilik gün geçtikçe artıyordu. Eğrilik sol akciğerine baskı yapıyor, nefes almakta zorluk geçiyordu. Sağ kaburgasının en sivri yeri ise karnını delmek üzereydi. Ancak oturarak uyuyabiliyordu.

16 SAAT AMELİYAT

Aile en son doktor Uçar'ın kapısını çaldı. Uçar, Ramazan'ı ameliyat edebileceğini söyledi. Akciğerlerindeki baskı nedeniyle solunumu düzensiz olan Ramazan tam 2.5 ay hastanede ameliyat için hazırlandı. 16 saat süren ameliyatta kaburgaları çıkarılan Ramazan'ın 148 derecelik eğriliği düzeltildi. Eğrilik nedeniyle sıkışan akciğerleri ve kalbi de ameliyat sonrası rahatladı. Ameliyat sonrası yeni yaşamına başlayan Ramazan, "Boyum tam 15 santimetre uzadı. Artık okuluma, arkadaşlarıma kavuşabilirim. Hepsinden önemlisi rahatça nefes alabiliyorum" dedi.

YENİDEN KAYNAYACAK

Doç. Dr. Bekir Yavuz Uçar, "Ameliyatta kaburga ile omurga arasındaki bileşiği kesip, omurgayı düzelttik. Bu ameliyatlarda omurga düzeldikten sonra kaburga yeniden omurgaya kaynamaya başlıyor" dedi.