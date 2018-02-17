Yerli malı robot mangal yapıyor

Konya
'da bir yazılım firması bünyesindeki AkınRobotics tarafından üretilen yerli insansı robot ADA GH5'ler, "Erik Dalı
" oynuyor, mangal yapıyor, ev işlerine yardım ediyor. Akınsoft firması bünyesindeki AkınRobotics tarafından dizayn edilen ADA GH5'ler, havaalanları, eğitim kurumları, hastaneler, otogarlar, oteller, alışveriş merkezleri, mağazalar, marketler, restoran ve kafelerin yanı sıra konser, açılış, kutlama gibi organizasyonlarda görev alabiliyor. İnsansı robotlar ayrıca ürün tanıtma, broşür dağıtma, plaket takdimi, yol gösterme ve tezgahtarlık ile evlerde temizlik, yemek yapımı, çay demleme, çiçek sulama gibi işleri yapabiliyor.
Bu özelliklerin yanı sıra koreografi eşliğinde dans edebilme özelliğine sahip ADA GH5'ler, Türk örf ve adetlerine uygun şekilde, birbirleriyle bağlantı kurup senkronize olarak, Ankara oyun havası olarak bilinen "Erik Dalı" oynayabiliyor, mangal yapabiliyor.
Akınsoft Başmühendisi Dr. Özgür Akın "İnsan ergonomisini ve sağlığını bozan, hayatını tehlikeye atan monoton işleri robotlara yükleyerek, insan yaşamını daha nitelikli hale dönüştürmek istiyoruz" dedi.
Ada GH5 serisinin küçük bir çocuk tarafından dahi programlanabileceğini vurgulayan Akın, "Robotları, alışveriş merkezlerinde bir stantta ürün tanıtırken görebilirsiniz. Ayrıca bu robotlar, havalimanlarında yol gösterici, bilet kesici görevleri alabiliyor, hasta bakıcı olabiliyor, hasta ile diyalog kurabiliyor, hastaya ilaç servisi yapabiliyor" dedi. Akın, robotların çocuklara öğretmen ve oyun arkadaşı olabileceğini de söyledi.