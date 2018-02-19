Meteoroloji'den son dakika hava durum! İstanbul'da kar yağacak mı? Tarih verildi

Meteoroloji'den son dakikahava durumu raporları ve detaylar gelmeye devam ediyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu üzün süredir en çok merak edilen soruların başında geliyordu. Meteoroloji sitesinde bulunan haritalı tahmin bilgilerine göre kar yağışı için beklenen gün geliyor. Çarşamba gününden itibaren özellikle Marmara bölgesi ve İstanbul'da görülecek yoğun yağışlar 25 Şubat pazar gününden itibaren yerini İstanbul'da karla karışık yağmura bırakacak. İşte il il hava durumu raporları ve detaylar.
Giriş Tarihi: 19.2.2018 15:47Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 15:55