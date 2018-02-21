15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz 47'nci ameliyatını oldu

Bağcılar'da bulunan Medipol Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül tarafından yapılan ameliyatta, Gündüz'ün sağ bacağının dizden altı kesildi.

Yaklaşık 2 aylık tedavinin ardından gazi Gündüz'e protez bacak takılacak.

DAHA ÖNCE 46 AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

Gündüz'ü ameliyat eden Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, AA muhabirine açıklamada, Sabri Gündüz'ün 15 Temmuz gecesinde kötü bir şekilde yaralandığını hatırlattı.

Tedavisinin ilk olarak o gece devlet hastanesinde başladığını ve 40 gün sürdüğünü belirten Bülbül, ''Daha sonra tedavisine kendi evine yakın bir yerde devam edildi.'' dedi.

"AMELİYATI İYİ GEÇTİ"

Bülbül, Gündüz'ün 46 ameliyat geçirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

''Bacağında hem kırık hem de atardamar yaralanması olmuş. Onlar toparlanmış ama 19-20 ay sonra geldiğimiz noktada ayağında Osteomiyelit dediğimiz enfeksiyon, iyileşmeyen bir sinir kesesi ve bütün kasların parçalanmasından kaynaklanan, kasların yerine geçen fibrozis dediğimiz kasa benzer dokular oluşmuş. Ama ayak bileğinde dizde hareket yok ve devamlı akıntı olan bir bacak haline gelmiş. Ameliyatı iyi geçti. Şu anda oradaki ölü kas dokularını, sinir dokularını vücuttan ayırdık. Yaranın kapanmasının ardından yaklaşık 2 ay sonra ödemi azalınca, proteze uygun bir hale geldikten sonra proteze güzel bir şekilde devam edeceğiz.''

''Sabri'den ameliyat sonrası çok şey öğrendik. Ameliyatta vatan sevgisinin ne olduğunu ondan öğrendik. Bu şekilde onunla tanışmak istemezdim. Çok düzgün bir insan. Çok şey öğreten bir insan oldu bana. İnşallah güzel olacak. Ameliyata girerken en ufak bir pişmanlık duymadan, hepimiz üzgün halde girerken, o gayet düzgün bir şekilde ameliyata girdi. Sabri beyle konuştuk Cumhurbaşkanımız kendisini aramış. Cumhurbaşkanımız zaten çok ilgileniyor hep devamlı bilgi alıyor, bizden de bilgi alıyor. Ameliyat öncesinde de kendisini bilgilendirdik.''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz'ü evinde ziyaret etmiş, AK Parti Ankara il kongresindeki konuşmasında da Gazi Gündüz'den bahsederek, ''2 Sabri tanıdım ben, birisi bu Sabri ayağı kesiliyor. Diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. Onu da çok ameliyat ettiler.'' demişti.