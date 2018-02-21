Yeşil alan hassasiyeti gözetilerek etaplar halinde yapılan tünel çalışmaları kapsamında Maçka Parkı'nın 3 bin 500 m2'lik bölümünde yer alan 176 ağacın uzman ekipler eşliğinde özel yöntemlerle taşınma işlemi tamamlandı. Dünyada yaygın olarak kullanılan son teknoloji ROOTBALL yöntemi ile taşınan ağaçlar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden alınan rapor doğrultusunda Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı'na dikildi.

Dikilen ağaçların çanak ve sabitleştirme işlemleri tamamlandı. Çalışmalar tamamlandığında Maçka Parkı öncekinden daha da yeşillendirilip ve ağaçlandırılarak zenginleştirilecek.

Maçka Parkı’ndan ağaç taşıma işlemi sona erdi

ÇEVRE DOSTU TÜNEL

Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin tamamlanmasıyla birlikte günlük çift yönde 33.000 araç geçişi olması ve tünel ile günde 23 bin 725 kg CO2 emisyon salımının azaltılması bekleniyor. Yılda tünel ile azaltılması hedeflenen CO2 emisyonu, yaklaşık 396.000 ağacın absorbe (emme) ettiği emisyon miktarına eşdeğerdir.

ÇALIŞMALARI PROVOKE ETMEK İSTEDİLER



İBB tarafından yürütülen bu örnek çalışma, Gezi'de olduğu gibi provoke edilmek istense de, sosyal medyada yürütülen algı operasyonları itibar görmedi.

TAŞINAN AĞAÇLAR SARIYER'DE HAYAT BULUYOR

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü yetkilisi, tünel çalışmaları kapsamında 176 ağacın taşıma işlemlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Bundan sonra Maçka Parkı ve dışında kalan alanda herhangi bir ağaç taşıma işleminin yapılmayacağını şu sözlerle ifade etti; "Dikilen ağaçların bakım işlemlerini başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte orman işletmesine devredilecektir. Tünel inşaatı tamamlandıktan sonra Maçka Parkı ve dışında kalan alan eskisinden daha yeşil hale getirilecektir."

70 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNECEK

İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe – Levazım Tüneli ile Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecek. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Vadisi'nde son bulacak.