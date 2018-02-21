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Türkiye günlerce konuşmuştu! uçuklatan tazminat istendi...

Giriş Tarihi: 21.2.2018 08:04 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 08:19
Türkiye günlerce konuşmuştu! Dudak uçuklatan tazminat istendi...

İzmir'de aşırı süratli ve alkollü olarak kullandığı araçla kaza yapan ve üç kişinin ölümüne sebep olan hakkında yeni bir dava daha açıldı.

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Türkiye günlerce konuşmuştu! Dudak uçuklatan tazminat istendi...
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