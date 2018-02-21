Türkiye günlerce konuşmuştu! Dudak uçuklatan tazminat istendi...

İzmir'de aşırı süratli ve alkollü olarak kullandığı araçla kaza yapan ve üç kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes hakkında yeni bir dava daha açıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin ailesinin avukatı Burcu Ece Güler, Emrah Serbes hakkında 4.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Yazar Emrah Serbes, hakkında daha önce ağır ceza mahkemesine bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ceza davası açılmıştı. Tutuklu yargılanan Serbes, 8 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, tutuklanmıştı. Emrah Serbes soruşturma devam ederken otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.