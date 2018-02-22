Volkan Konak'ın sahne aldığı mekanda kavga

Alınan bilgiye göre, S.D. Konak'ın sahne aldığı mekana silahlı şekilde girmeye çalıştı. Bu sırada mekanın özel güvenlik görevlileriyle S.D. arasında tartışma yaşandı.

Konak'a yönelik hakarette bulunarak silahını ateşlediği iddia edilen şüpheli, özel güvenlik görevlisi M.Y tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirdi.

Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



OLAYLAR GÜVENLİK KAMERASINDA



Kısa sürede olay yerine gelen polis, M.Y'yi gözaltına alırken, saldırganlardan ayağından yaralanan S.D ile darp edilen İ.Ç'yi tedavileri yapılmak üzere hastaneye götürdü.



Mekan önünde yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.







3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik görevlisi M.Y olayda kullandığı tabancayla S.D ve İ.Ç ise tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Şüphelilerin olayda kullandığı pompalı tüfeğe el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



VOLKAN KONAK: OLAYIN BENİMLE İLGİSİ YOK

Sanatçı Volkan Konak, Ataşehir'de sahne aldığı eğlence mekanının önünde yaşanan kavganın kendisiyle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.





Konak, söz konusu olaya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Burası alkollü mekan, alkollü mekanlarda olur böyle şeyler. Ben sahnedeydim, olandan haberim bile yok. O yüzden sorun yok, benimle ilgisi yok. Ailem internette dolaşan yanlış haberlerden çok üzgün ama olayın benimle ilgisi yok, kapı önünde yaşanmış bitmiş. Yaş günüm var, arkadaşlarımla 50. yaş günümü kutluyoruz."

Ataşehir'de, Volkan Konak'ın sahne aldığı eğlence merkezinin önünde şüpheliler S.D. ve İ.Ç. tarafından pompalı tüfekle havaya ateş açılmıştı. Olaya müdahale eden güvenlik görevlisi M.Y, bu kişilerden S.D'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirmişti. İ.Ç. ise darp sonucu hafif yaralanmıştı. Güvenlik görevlisi M.Y. olayda kullandığı tabancayla, S.D. ve İ.Ç. ise tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.