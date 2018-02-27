Anlatmaya gerek yok rekora koşuyorum!

Elazığ
Palu'daki şelale önünde çektiği amatör videoyla internette fenomen olan 50 yaşındaki İsa Sezeroğlu
, SABAH'a konuştu. Palu ilçesinin Bozçanak köyünde yaşayan İsa Sezeroğlu, Elazığ'da hastanede tedavi gören ağabeyini ziyarete gitti. Yeğeni, meşhur şelale videosunu gördü. Amcasından izin alarak videoyu paylaştı. Sezeroğlu'nun, "Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Mükemmel" dediği video, tıklanma rekorları kırdı. Bir GSM şirketi, Sezeroğlu'nun videosunu reklamında bile kullandı. Aynı şirket, ikinci reklamı çekmeye hazırlanıyor. Sezeroğlu, "Gittiğim yerlerde, 'Vak vak amca geldi' diyorlar. İlk çektiğim videodan 6 bin TL aldım. İkincisini de çektik. Yeğenim Fırat Meydanoğlu menejerliğimi yapıyor" dedi.