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Anlatmaya gerek yok rekora koşuyorum!

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018
Anlatmaya gerek yok rekora koşuyorum!
Palu'daki şelale önünde çektiği amatör videoyla internette fenomen olan 50 yaşındaki , SABAH'a konuştu. Palu ilçesinin Bozçanak köyünde yaşayan İsa Sezeroğlu, Elazığ'da hastanede tedavi gören ağabeyini ziyarete gitti. Yeğeni, meşhur şelale videosunu gördü. Amcasından izin alarak videoyu paylaştı. Sezeroğlu'nun, "Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Mükemmel" dediği video, tıklanma rekorları kırdı. Bir GSM şirketi, Sezeroğlu'nun videosunu reklamında bile kullandı. Aynı şirket, ikinci reklamı çekmeye hazırlanıyor. Sezeroğlu, "Gittiğim yerlerde, 'Vak vak amca geldi' diyorlar. İlk çektiğim videodan 6 bin TL aldım. İkincisini de çektik. Yeğenim Fırat Meydanoğlu menejerliğimi yapıyor" dedi.
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