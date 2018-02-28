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Yengesini boğarak öldürdü

’da yaşayan M.Ç. ağabeyinden boşanmak isteyen yengesini boğarak öldürdü

Giriş Tarihi: 28.2.2018
Yengesini boğarak öldürdü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polise teslim olan M.Ç., ağabeyinin eşi üç çocuk annesi Kırgız asıllı Katherine Çetin'i boğarak öldürdüğünü söyledi.
Polis kadının cesedini evinde buldu. Katherine Çetin'in ilçedeki bir AVM'de çalıştığı, yurt dışında çalışan eşi Hamza Çetin'den boşanmak istediği ve çiftin boşanma duruşmasının olduğu belirtildi. M.Ç.'nin ilk ifadesinde, yengesini ağabeyini aldatmaması konusunda uyardığını, bu uyarılarına kulak asmadığı için önceki akşam aralarında çıkan tartışmanın ardından boğarak öldürdüğünü söylediği bildirildi. Zanlının olay akşamı ağabeyinin üç çocuğunu alarak ayrı yaşadığı eşi ve kendi çocuklarının yanına bıraktığı iddia edildi.
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Yengesini boğarak öldürdü
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