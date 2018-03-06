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'de kontrolünde polise bıçaklı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

'in Bornova ilçesinde, Genel Bilgi Toplama () kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçakla saldırdığı iki polisten biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 06:50 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 08:42
İzmir'de GBT kontrolünde polise bıçaklı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi 7055. Sokak'ta yol kenarında kontrolü yapan polis ekipleri, bilgilerini sorguladıkları bir kişinin asker kaçağı olduğunu belirledi. Bu sırada şüpheli, görevli polislere bıçakla saldırdı.

Saldırıda bir polis memuru olay yerinde şehit oldu. Yaralanan bir polis memuru ise sağlık ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından etkisiz hale getirilen ve bu esnada yaralanan saldırgan ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şüphelinin, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Bu arada, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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İzmir'de GBT kontrolünde polise bıçaklı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
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