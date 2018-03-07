Meteoroloji'den bu bölgeler için kritik uyarı

Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın batı ve iç bölgelerde kuvvetli lodos eseceği tahmin ediliyor.

Lodosun, Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında (Konya) kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve zaman zaman fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.