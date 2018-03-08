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Kadın halk ozanı öldürüldü

Türkiye’yi temsil etmek üzere UNESCO’dan davet alan halk ozanı ve şair , nişanlısının oğlu tarafından silahlı saldırıda öldürüldü

Giriş Tarihi: 8.3.2018
Kadın halk ozanı öldürüldü
'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan halk ozanı ve şair (58) ile nişanlısı Halil B., önceki gün evlerinden çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı. Gülçınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan nişanlısı tedavi altına alındı.
Polis, saldırganın Halil B.'nin oğlu Hüseyin B. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hüseyin B.'nin, miras yüzünden uzun süredir nişanlı çifti tehdit ettiği, bu nedenle mahkemeden çağrı üzerine koruma kararı çıkarıldığı ancak olay günü Gülçınar veya Halil B.'nin polis koruması talebinde bulunmadığı öğrenildi.
Ayten Gülçınar'ın oğlu Fahrettin Gencer, annesinin Halil B. ile evlenmesine, mirasın bölüneceği gerekçesiyle oğlu Hüseyin B. ve diğer çocuklarının karşı çıktığını, bir yıldır annesinin yanı sıra kendisinin de Hüseyin B. tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.
Gencer, tehditlere rağmen Hüseyin B.'nin, herhangi bir işlem yapılmadan serbest bırakıldığını, tehditlerin devam ettiğini savundu.
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Kadın halk ozanı öldürüldü
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