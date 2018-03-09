Son dakika: Ünlü Oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisi ile milyonlara kendisini sevdiren ünlü oyuncu Ercan Yazgan gece saat 23.05 sularında hayatını kaybetti.

Acı haberi, Ercan Yazgan'ın tedavi gördüğü hastane de sosyal medya hesabından duyurdu.

Saygı Hastanesi şu açıklamayı yaptı:

Sanat dünyasının sevilen ismi Necip Ercan Yazgan, İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahelelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur.

Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

ERCAN YAZGAN KİMDİR?



Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet karakteriyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.







Ödülleri:

1999 - 36.Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Duruşma filmi ile

Film ve Dizileri:

2015 - Bana Masal Anlatma (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - İffet (Dizi)

2010 - Kardelen (Sinema Filmi)

2009 -2010 - Hanımın Çiftliği

2008 - Talih Kuşu (TV Dizisi)

2008 - Nekrüt (Sinema Filmi)

2008 - Adanalı (TV Dizisi)

2006 - Yalancı Yarim

2006 - Ahh İstanbul

2004 - Tatil Aşkları

2004 - Altın Kafes

2003 - 2006 - Hayat Bilgisi

2002 - Aşk Meydan Savaşı







2000 - Balalayka (Sinema Filmi)

1999 - Duruşma (Sinema Filmi)

1996 - Sevda Kondu

1994 - Kaygısızlar

1994 1993 - Yazlıkçılar

1990 - Bir Milyara Bir Çocuk (aynı zamanda yapımcı)

1989 - 2002 - Bizimkiler







1986 - Kabadayı (Sinema Filmi)

1986 - Şaka Maka (Video)

1986 - Perihan Abla

1983 - Üç İstanbul

1982 - Arkadaşım (Sinema Filmi)

1979 - Dokunmayın Şabanıma (Sinema Filmi)

1978 - Ölüm Görevi (Sinema Filmi)

1977 - Sen Aşk Nedir Bilir Misin (Sinema Filmi)

1977 - Sarmaş Dolaş (Sinema Filmi)

1977 - Tatlı Kaçık (Sinema Filmi)

1975 - İzin (Sinema Filmi)

1971 - Hüdaverdi-Pırtık (Sinema Filmi)

1963 - Susuz Yaz(Sinema Filmi)



