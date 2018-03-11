Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Uber aracına silahlı saldırı düzenlendi

aracına silahlı saldırı düzenlendi

Giriş Tarihi: 11.3.2018
Uber aracına silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul 'de bir aracına 4 el ateş edildi, olayda yaralanan olmadı.
Halkalı Atakent'ten yolcu almak için bölgeye gitmek üzere yola çıkan Uber aracının sürücüsü, trafik yoğunluğu nedeniyle alternatif yolları kullanarak Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne geldi. Burada ara sokaklardan Halkalı'ya çıkmaya çalışan aracı durdurmak isteyen bir şahıs, aracın kaportasına vurdu. Sürücünün hızlanarak olay yerinden uzaklaşmak istemesi üzerine şahıs aracın arkasından 4 el ateş etti. Yolcu bulunmayan ve sürücünün yara almadığı saldırı sonrası, polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uber aracına silahlı saldırı düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN