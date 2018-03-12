Bekârlığa veda partisi dönüşü facia 11 kadın öldü

Evlilik hazırlıkları yapan ve bekârlığa veda partisi için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) dün İstanbul'a dönüşe geçen işkadını Mina Başaran (28) ile 7 arkadaşını taşıyan TC-TRB kuyruk tescilli Bombardier Challenger 604 tipi özel uçak, İran hava sahasına girdikten bir süre sonra düştü. Faciada 8'i yolcu, biri hostes, 2'si de pilot olmak üzere toplam 11 kadın hayatını kaybetti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Şarja OMSJ Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelmek üzere kalkan Başaran Holding'e ait özel jet, İsfahan'ın 80 mil güneybatısından İran hava sahasına giriş yaptı. Uçağın radar görüntüsü dün saat 14.40'ta Shahrekord kenti yakınlarında kayboldu.

MÜRETTEBAT DA KADIN

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, uçakta 3'ü mürettebat, 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu bildirdi. Uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini belirten Tekin, ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını kaydetti. Bu arada uçağın düşüş nedeniyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Bazı görgü tanıkları, uçağın alev alarak düştüğünü öne sürdü. Mürettebatı kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci pilot Melike Kuvvet ve hostes Eda Uslu'dan oluşan uçakta, Mina Başaran ve 7 arkadaşı yolcu olarak bulunuyordu. Gelecek ay evlenecek olan Mina Başaran'ın, arkadaşları ile birlikte bekârlığa veda partisi için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği ifade edildi. Başaran ve birlikte seyahat ettikleri belirtilen arkadaşları Ayşe And, Zeynep Coşkun, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Aslı İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı ve Sinem Akay'la Dubai'de çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.

14 NİSAN'DA DÜĞÜNÜ VARDI

Mina Başaran, 2013'te Başaran Grubu Yönetim Kurulu üyesi oldu. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran'ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran'dı. Hüseyin Başaran, en büyük konut projesine, tek kızının ismini vermişti. İşleri babasından devralmaya hazırlanan Başaran, Koç Üniversitesi'nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School'da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı. Ekim 2017'de işadamı Murat Gezer'le nişanlanan ve 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılacak düğünleri için son hazırlıklarını yapan Mina Başaran, uçağa binmeden önce çekilen son fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.