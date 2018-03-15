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Egoman'den Çiftlik Bank vurgununa: İşte Mehmet Aydın gerçekleri!

Kurduğu saadet zinciriyle 511 milyon lira parayı toplayarak Uruguay'a kaçtığı iddia edilen Mehmet Aydın'ın geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve yaptıkları gün yüzüne çıktı. Çiftlik Bank CEO'su olarak kendini lanse eden Mehmet Aydın'ın internet üzerinde kendisini Eren Çakar olarak tanıtıyordu, 'çıplak gösteren gözlük' satışı yapıyordu ve oyun forumda sık sık vakit geçiriyordu. İşte Mehmet Aydın gerçekleri...

Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 11:43
Egoman'den Çiftlik Bank vurgununa: İşte Mehmet Aydın gerçekleri!

İnsanları Çiftlik Bank adı altındaki saadet zinciri etrafında toplayarak, milyonlar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçtığı iddia edilirken, Aydın'ın arkasında bıraktığı sır perdesi de her geçen gün çözülmeye başlıyor. Yaptığı vurgundan sonra Uruguay'a kaçan şirketin 27 yaşındaki CEO'su Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Soysal (20) polise teslim olurken şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak da operasyonla gözaltına alındı.

Eski eş Sıla Soysal sosyal medya üzerinden Mehmet Aydın'ın tüm gerçeklerini açıklayacağını söylemiş ve Aydın'ın yurt dışında da şirketlerinin bulunduğun ifade etmişti. Ayrıca, bu şirketlere 40 milyon dolara yakın para aktarıldığını belirten Soysal, kendisinin de mağdur olduğunu dile getirmişti.

ÇIPLAK GÖSTEREN GÖZLÜK, EGOMAN...

Mehmet Aydın'ın kim olduğu, neler yaptığına ilişkin soru işaretleri hala gizliliğini korurken Twitter kullanıcısı Bülend Ecevit, Mehmet Aydın'ın kimliğine yönelik paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlarda, Mehmet Aydın'ın internet üzerinde kendisini Eren Çakar olarak tanıttığı, 'Egoman' adı altında rap müzikle uğraştığı, çıplak gösteren gözlük satışında bulunduğunu ve sıklıkla oyun forumlarında vakit geçirdiğini görülüyor.

İşte o paylaşımlar...

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Egoman'den Çiftlik Bank vurgununa: İşte Mehmet Aydın gerçekleri!
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