Mersin'de koyun faciası: 31 koyun bir anda yere yığılıp telef oldu

İlçeye bağlı Atgirmez Mahallesi'nde Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkardı. Hayvanlar, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle aniden rahatsızlandı, yere yatıp, can çekişmeye başladı.

HAYVANLARIN BİR KISM KESİLDİ, BİR KISMI TELEF OLDU

Durumu fark eden sahipleri hayvanların bir bölümünü kesti, bazıları ise telef oldu. Hayvanların zehirlendiğinden şüphelenen sahipleri, İlçe Jandarmaya Komutanlığı'na bildirdi.

Ekipler olay yerine gelirken konuyla ilgili olarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile görüşülerek otlardan ve hayvanlardan numune alındı.

''1-2 DAKİKA İÇİNDE OLDU''

Koyunların sahibi Ramazan Marhan, hayvanların birden titrediğini, neden böyle olduğunu anlamadığını belirterek, "1-2 dakika içinde oldu. Büyük ihtimalle ota atılan ya da zehirli tankerlerin yıkandığı yerlerde otlanmasından kaynaklandı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün yapacağı tahlillerin sonuçlarını bekliyoruz" dedi.