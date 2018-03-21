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Son dakika: İstanbul'da yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delinen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta yer alan özel bir hastanede, yumurtalıklarında bulunan kisti aldırmak için ameliyata giren Hafize Osrak, ameliyat sonrasında yoğun bakıma girerek yaşam mücadelesi veriyordu. Yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışan Osrak, verdiği mücadelede yenik düşerek hayatını kaybetti. İddiaya göre, Hafize Osrak'ın ölümünün altındaki neden girdiği ameliyatta bağırsaklarının delinmesiydi. Sağlık Bakanlığı, konuya müdahil olarak ilgililer hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 15:18
Son dakika: İstanbul'da yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delinen kadın hayatını kaybetti

Çocuk sahibi olmak için yumurtalıklarındaki kistin alınması gereken Hafize Osrak, Esenyurt'ta özel bir hastanede ameliyat olmuştu. Ameliyatın ardından ağrıları artan ve karnı şişen genç kadın yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan incelemelerin ardından kadının yumurtalık kisti için gittiği ameliyat esnasında bağırsağının delindiği ve dışkısının vücuda sızdığı öğrenilmişti. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi" başlığıyla yer alan haberdeki iddialar üzerine, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce ilgililere inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların titizlikle incelendiği, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı da aktarıldı.

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Son dakika: İstanbul'da yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delinen kadın hayatını kaybetti
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