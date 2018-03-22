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İranlı turistler, u Palandöken'de kutladı

İranlı turistlerin iki haftalık tatili için 'ne akın etmesi üzerine, otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Kayak merkezindeki oteller de nevruz turizmi nedeniyle İranlı turistler için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırladı. Çoğunluğu gençlerden oluşan İranlı turistler, yakılan nevruz ateşinden atlayarak dilekte bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 10:22
İranlı turistler, nevruzu Erzurum Palandöken'de kutladı

NEVRUZ İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİLER

İranlı turistlerin iki haftalık tatili için 'ne akın etmesi üzerine, otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Kayak merkezindeki oteller de nevruz turizmi nedeniyle İranlı turistler için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırladı. Çoğunluğu gençlerden oluşan İranlı turistler, yakılan nevruz ateşinden atlayarak dilekte bulundu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevruz Bayramı tatili nedeniyle Palandöken'e gelen İranlılar, gönüllerince eğleniyor. Türkiye'ye karayolu ile gelen İranlı turistler, Palandöken'deki Dedeman, Sway, Polat ve Palan otelleri doldurdu. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Palandöken'de baharın gelişini kutlayan İranlı gençler, gündüz kayak ve snowboard yapıyor. Geceleri de otellerin diskolarında sabahın ilk ışıklarına kadar eğleniyor.

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İranlı turistler, nevruzu Erzurum Palandöken'de kutladı
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