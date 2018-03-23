23 Mart Dünya Meteoroloji Günü çeşitli etkinlikler ile kutlandı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 22 Mart Dünya Su Günü ve 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.



22 Mart Dünya Su Günü ve 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. DSİ 10. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Dünya Su ve Meteroloji Günü'nü anlatan videonun gösterildiği etkinlik, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

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