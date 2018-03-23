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çeşitli etkinlikler ile kutlandı!

22 Mart ve ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı da Günü ve 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı..

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 10:08
23 Mart Dünya Meteoroloji Günü çeşitli etkinlikler ile kutlandı!

Büyükşehir Belediye Başkanı , 22 Mart ve etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Günü ve 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. DSİ 10. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Dünya Su ve Meteroloji Günü'nü anlatan videonun gösterildiği etkinlik, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

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23 Mart Dünya Meteoroloji Günü çeşitli etkinlikler ile kutlandı!
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