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Son dakika: 'de okulla ilişiği kesilen liseli, müdür yardımcısını sırtından bıçakladı

'den son dakika haberi... Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, disiplinsiz davranışları nedeniyle eğitim gördüğü okulla ilişiği kesilen 10'uncu sınıfı öğrencisi B.T., müdür yardımcısı 'ı caddede sırtından bıçakladı. Tedaviye alınan Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 15:56
Son dakika: Kayseri'de okulla ilişiği kesilen liseli, müdür yardımcısını sırtından bıçakladı

Merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Disiplin Kurulu, disiplinsiz davranışları nedeniyle 10'uncu sınıf öğrencisi B.T.'ye 3 kez uyarıda bulundu. Kurul, geçen ay, uyarılara rağmen disiplinsizliğe devam eden B.T.'nin okulla ilişiğini kesti. Öğrenci başka okula kaydını aldırdı.

MÜDÜR YARDIMCISINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

Disiplin Kurulu Başkanı ve Müdürü Yardımcısı , sabah saat 07.30 sıralarında okula gitmek için Millet Caddesi'nde yürürken, kendisini takip eden B.T. arkasından yaklaştı. B.T., Şaşmaz'ı sırtından 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Yaralı öğretmen, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Şaşmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaptığı çalışma sonrasında kaçan öğrenciyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Son dakika: Kayseri'de okulla ilişiği kesilen liseli, müdür yardımcısını sırtından bıçakladı
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