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'da evinin odasında '' yetiştiriyor

'nin ilçesinde emekli memur (61), ailesi ile birlikte yaşadığı 3 odalı evinin bir odasında '' yetiştirip, gübre üretiyor. Kılıç, da yüksek verimlilik sağlayan Kaliforniya solucanını Mardin'den aldığını, şu anda 100 bin solucanla üretim yaptığını, bu sayıyı 200 bine çıkardıktan sonra gübre satışına başlayacağını söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 12:43
Hakkari'da evinin odasında 'Kaliforniya solucanı' yetiştiriyor

Yüksek Seçim Kurulu'ndan geçen yıl emekli olan 5 çocuk babası , tavsiye üzerine merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Köprülü Köyü Çimenli Mahallesi'ndeki evinin bir odasında gübresi üretmeye karar verdi.

100 BİN KALİFORNİYA SOLUCANINI EVİNE GETİRDİ

Kılıç, Mardin'e giderek buradan 100 bin Kaliforniya solucanı alıp evine getirdi. 3 aydır büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren Kılıç, kısa sürede solucan gübresi üretmeye başladı. Aldığı verimden memnun olduğunu belirten Kılıç, kısa sürede solucan sayısının 200 bine çıkacağını, ardından da da büyük verimlilik sağlayan gübrenin satışına başlayacağını söyledi.

''3 AYDA BİR ÇOĞALIYORLAR''

Solucan gübresi üretiminden mennun olduğunu, işlerini büyütmek için yetkililerden destek istediğini belirten Musa Kılıç, "Kimyasal gübreler toprağa zarar veriyor ve verimi düşürüyor. Bizim ürettiğimiz gübre ise tamamen doğal ve üretimi yüzde 100 artırıyor. Bizim coğrafyamızda da çok fazla ekilecek, tarım yapılacak alanımız yok. Bu nedenle ben de bölgede tarım yapan çiftçilerin verimini artırmak için böyle bir girişimde bulundum. Yakın köylerden hayvan gübresi alıyorum. Gerekli işlemlerin ardından elekten geçirip solucan yemi olarak kullanıyorum. Hayvan gübresinin 3 santim altına da solucanları yerleştiriyorum. Üremeleri için de yumurta kabuğu, çay ve marul atıklarını parçalayıp gübrenin üstüne bırakıyorum. 3 ayda bir çoğalıyorlar. Solucan sayısını 200 bine çıkardıktan sonra ürettiğim gübrenin satışına başlayacam" dedi.

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Hakkari'da evinin odasında 'Kaliforniya solucanı' yetiştiriyor
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