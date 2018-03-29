Adana'da kavgayı ayırmak isteyen adam katil oldu

Edinilen bilgiye göre, olay 25 Mart Pazar günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Botan (31), A.G.'nin (17) dayısının kızı G.E.'yi (17) yolda görüp konuşmak istedi. Bu sırada A.G. arkadaşları R.A. (17), S.Ö. (16), S.B. (17) ve Ö.B. (16) ile birlikte Botan'ın kuzeni ile konuşmak istediğini görünce yanına gitti.

EVE GİDEREK POMPALISINI ALDI VE...

A.G., Botan'a "Kuzenimle neden konuşmak istiyorsun onu rahatsız etme" dedi. Botan ise, "Ben bu kızı seviyorum babasından isteyeceğim" diye karşılık verdi. Bunun üzerine A.G. "Hadi o zaman babasının yanına gidiyoruz" diyerek motosikletlere binip kızın adresine doğru yola çıktılar. Ancak Botan ve A.G. yolda giderken tartışmaya başladı. A.G. ve 4 arkadaşı durup Botan'ı darp etmek istedi. Botan bir kasaba girerek buradan satır alıp 5 kişiye saldırdı. Bu sırada iki tarafı da tanıyan Özcan Ö. (20) yanlarına gelerek "Neden kavga ediyorsunuz, şimdi birinize bir şey olacak neyi paylaşamıyorsunuz" dedi. Botan, Özcan Ö.'ye "Sen karışma" diyerek annesine küfretti. Özcan Ö. annesi Kazı Ö.'nün öldüğünü ve ona küfretmemesini isteyince Botan bir kez daha küfrederek satırla Özcan Ö.'ye de saldırdı. Bu küfür ve saldırı üzerine Özcan Ö. eve giderek pompalı tüfeği alarak olay yerine gelip havaya iki el ateş ederek, kavgayı bitirmek istedi. Botan pompalı tüfek sesini duyunca yine Özcan Ö.'nün annesine küfretti. Özcan Ö., bu kez pompalı tüfekle Botan'a doğru ateş etti. Kasaba kaçan Botan burada vurularak hayatını kaybetti.

POLİS MAHALLEYİ SABAHA KADAR ABLUKAYA ALDI

Olaydan sonra kavgaya karışan 5 çocuk ile Özcan Ö. kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti çözmek için Gülbahçesi Mahallesine gelerek burada olay günü sabaha kadar şok baskınlar yaptı. Belirlenen adresleri art arda basan polisler 5 çocuğu gözaltına aldı. Zanlılar çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Burada yapılan görüşmelerde zanlılar kavgayı kendilerinin çıkardıklarını ancak Botan'ı kavgayı ayırmak isteyen Özcan Ö.'nün öldürdüğünü itiraf etti.

"İYİLİK YAPMAK İSTERKEN KÖTÜLÜK BULDUM"

Polis bu ifadenin üzerine Özcan Ö.'yü Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyete getirilen zanlının cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Mahallede iki taraf kavga ediyordu. Ben de iki tarafı da tanıdığım için kavgayı ayırmak istedim, Botan ölmüş anneme küfretti ve bana satırla saldırdı. Ben de eve gidip pompalı tüfek ile yine kavganın bitmesi için havaya ateş ettim. Ancak Botan yine bana satırla saldırıp yine ölmüş anneme küfredince bu kez ona doğru ateş ettim. Öldürmek istemedim pişmanım. Ben iyilik yapmak isterken kötülük buldum" dediği öğrenildi.

Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bu arada kavgaya karıştıkları ileri sürülerek nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 çocuğa ise ev hapsi cezası verildi.