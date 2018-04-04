Milyonluk ‘check-up’ vurgunu

İstanbul
'da "Aldığınız check-up hizmetini ödemezseniz icra gelecek" denilerek paniğe sevk ettikleri insanları dolandıran bir çete çökertildi. 2 bin 370 farklı karttan 957 bin 585 lira çeken 13 şüpheli yakalandı; 5'i tutuklandı. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne göre; Türk Asist Sağlık Hizmetleri ve Türkiye Asist Sağlık Hizmetleri A.Ş. isimlerini kullanan, şüpheli A.T.K. liderliğindeki çete çağrı merkezi açtı. Çete üyeleri, kendilerini şirket çalışanı ve avukatı olarak tanıttı. Mağdurlara "Aldığınız check-up hizmetinin ödemesi var. Eğer ödemezseniz avukatlarımız devreye girecek, icra takibi başlatılacak" denerek 350 ila 2 bin lira arasında para toplandı. 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son 2 yılda sanal POS cihazıyla 2 bin 370 farklı karttan 5 bin 154 onaylı işlem yapan çete, seri şikâyetler üzerine takibe alındı. Çetenin kartlardan 957 bin 585 lira çektiği saptandı. 13 şüpheli, İstanbul ve Afyon'da yakalandı. Adreslerde 12 bilgisayar, 20 cep telefonu, 42 hesap cüzdanı, 45 mermi bulundu. 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çete lideri A.T.K. ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İddiaya göre; çetesiyle 6 yıldır dolandırıcılık yapan A.T.K. lüks içinde yaşıyordu.