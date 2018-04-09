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3 boyutlu yazıcıdan çıkan yapay kalça nakledildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
3 boyutlu yazıcıdan çıkan yapay kalça nakledildi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi'nde () üç boyutlu yazıcıda kişiye özel üretilen yapay kalça implantı, 'de ilk kez Eğitim ve 'nde gerçekleştirilen ameliyatla 64 yaşındaki kadın hastaya nakledildi. Kalça kemiğindeki kireçlenme nedeniyle geçirdiği ameliyatlara bağlı "asetabulum" olarak adlandırılan kalçanın yuva kemiğinde önemli ölçüde kayıp bulunan Cevahir Durmuş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. ve Uzm. Dr. Cafer Özgür Hançerli'nin gerçekleştirdiği implant ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Durmuş'un kalça kemiğindeki boşluk, METÜM'de 3 boyutlu yazıcılarda püskürtme yöntemiyle kişiye özel üretilen implantın nakledilmesiyle dolduruldu. Hastanın, ameliyatın ardından birkaç hafta içerisinde yürümeye başlaması bekleniyor. Doç. Dr. Cemil Ertürk, "Ülkemizde teknolojik imkanlarla ameliyat yapmaktan dolayı şanslıyız. METÜM'deki mühendis ve medikal tasarım teknisyenleri implantın üretimini 3 ayda gerçekleştirdi" dedi.
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3 boyutlu yazıcıdan çıkan yapay kalça nakledildi
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