Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 2 arkadaş yataklarında ölü bulundu

2 arkadaş yataklarında ölü bulundu

’un Boyabat ilçesinde, 2 arkadaş farklı mahallelerdeki evlerinde yataklarında ölü bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 08:02 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 08:32
2 arkadaş yataklarında ölü bulundu

İddiaya göre, dün gece bir araya gelen İbrahim Çetinkaya (23) ile arkadaşları Gökhan Öztürk (25) ve Y.G., bir süre sonra farklı mahallelerdeki evlerine döndü. Ardından bu sabah saatlerinde Karacaören Mahallesi'nde oturan Gökhan Öztürk ile Yıldız Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Çetinkaya sabah uyanmayınca aileleri odalarına girdi. Çocuklarının hareketsiz bir halde yattığını fark eden aileler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalede her iki gencin de öldüğü tespit edildi. Yapılan incelemelerde İbrahim Çetinkaya ile Gökhan Öztürk'ün kişisel eşyaları arasında sentetik uyuşturucu bonzai bulundu.


Polis tarafından gözaltına alınan Y.G.'nin olayla ilgili bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

2018 itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2 arkadaş yataklarında ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN