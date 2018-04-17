Maç dönüşü kaza: 5 ölü, 6 yaralı

Batman
'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza önceki akşam Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Turan Görnü yönetimindeki ticari araç ile Diyarbarkır'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Kastamonuspor 1966 maçından dönen Agit Tarhan'ın (26) kullandığı otomobil çarpıştı.
Feci kazada, araç sürücüleri Agit Tarhan ile Turan Görnü (30), eşi İclal Görnü (30) çocukları Mustafa Görnü (5) ve yeğenleri Helin Tanış (16) hayatını kaybetti. 6 kişi yaralandı. Amedspor Yönetim kurulu yedek üyesi olan Dilek Toprak'ın da yaralılar arasında olduğu belirtildi. Amedspor'un taraftar grubu yayınladığı mesajda, "Yastayız, başımız sağ olsun, dualarınızı eksik etmeyiniz" dedi. Yaşamını yitiren 5 kişi, dün gözyaşları içinde toprağa verildi. 3
KAZADA 7 CAN KAYBI
Öte yandan Samsun'un Havza ilçesinde Ahmet Er'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Yılmaz Keskin yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Kazada Ahmet Er ile yanındaki Rahim Pehlivan yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Bartın'da otomobil, kamyonet ve kamyonun karıştığı kazada da Nurullah Uçar ve Yusuf Sarıel can verdi. Erzurum'un Köprüköy ilçesinde ise şarampole devrilen araçtaki Meliha Toptaş ile kızları 4 yaşındaki Elif Zümra ve 1 yaşındaki Feyza öldü. Necdet ÇAKIR
Korkunç kazada, Amedspor Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Dilek Toprak'ın da (sağda) yaralılar arasında olduğu ifade edildi.