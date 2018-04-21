Bir garip sevgili cinayeti

BUGÜN NELER OLDU

Kozanilçesinde yaşayan ve işsiz olan Muhammet Yıldırım, önceki gün akşam saatlerinde, kız kardeşi Fatma Yıldırım (18) ile birlikte arkadaşı Şükrü Demiryürek'in kullandığı otomobille, servisten inen sevgilisi Yeter Azgın'ın yanına geldi. Yeter Azgın'ı da otomobile alan grup, Işıklı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesindeki eve gitti. Şükrü Demiryürek, işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Fatma Yıldırım da yiyecek hazırlamaya başladı. İddiaya göre Muhammet Yıldırım da baş başa kaldığı Fatma Azgın'ı öpmeye kalkıştı. Genç kız da tepki göstererek gitmek istedi. Muhammet Yıldırım ise evde bulunan av tüfeğini Yeter Azgın'a vererek, "Al bunu, sana bir daha sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. Ancak bir süre sonra yeniden taciz etti. Buna sinirlenen genç kız da elindeki tüfeği ateşledi. Kasığından vurulan Yıldırım, kanlar içinde yere yığılırken, Yeter Azgın ise tüfeği de bırakıp kaçtı. Eve çağrılan sağlık ekipleri Muhammet Yıldırım'ın öldüğünü belirledi. jandarma Yeter Azgın, Fatma Yıldırım, Şükrü Demirbilek ve Ahmet Yıldırım'ı gözaltına aldı.