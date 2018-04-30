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’a savcılıktan kötü haber

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018
Cem Yılmaz’a savcılıktan kötü haber
PROF. Dr. Orhan Kural, 'ın son filmi "Arif V 216"da yer alan bir sahnede sigara içerek, sigara yasağını ihlal ettiği ve özendirdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Cem Yılmaz da Kural'dan şikâyetçi oldu. Yılmaz dilekçesinde iddiaların iftira niteliği taşıdığını; şeref ve saygınlığının zedelendiğini belirterek Kural'ın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, Yılmaz'ın şikâyeti sonrası başlatılan soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Kararda, Kural'ın şikâyet etme hakkını kullandığı belirtilerek, sözlerinin kaba ve sert olduğu, eleştiri niteliğinde kaldığı kaydedildi.
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Cem Yılmaz’a savcılıktan kötü haber
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